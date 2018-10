Rio de Janeiro (SID) - Die deutschen Handballer fiebern ihrem Olympia-Auftakt am Sonntag entgegen, alle Spieler sind fit für die Partie gegen Rekord-Europameister Schweden. "Alle sind gut durch das Training gekommen", sagte Bundestrainer Dagur Sigurdsson nach der letzten Trainingseinheit am Samstag. Die Anspannung vor dem Turnierstart am Sonntag (11.30 Uhr OZ/16.30 Uhr MESZ/ZDF) sei "groß, wir warten schon sehr lange auf diesen Tag".

Kapitän Uwe Gensheimer bezeichnete den Besuch der Eröffnungsfeier am Freitagabend als "unheimliche Motivation. Wir sind froh, dass es endlich losgeht", sagte der Linksaußen und sprach von einer "konzentrierten und fokussierten" Atmosphäre. Für alle 14 deutschen Spieler, darunter neun Akteure, die im Januar bei der EM in Polen sensationell den Titel gewonnen hatten, ist das Turnier in Rio de Janeiro die erste Teilnahme an Olympischen Spielen.

Nach dem Auftakt gegen die Skandinavier geht es für das deutsche Team in der Vorrunde noch gegen Polen (9. August), Gastgeber Brasilien (11. August), Slowenien (13. August) und Ägypten (15. August). Die besten vier Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale - das Minimalziel des Deutschen Handballbundes (DHB).