Wien (dpa) - Österreichs Rechtspopulist Heinz-Christian Strache erinnert der Putschversuch in der Türkei an den Reichtagsbrand in Nazi-Deutschland 1933. "Wir haben solche Mechanismen in der Geschichte dramatischerweise auch anderswo erlebt – etwa beim Reichstagsbrand", sagte der FPÖ-Chef der Zeitung "Die Presse". Der Reichstag in Berlin wurde 1933 kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Brand gesetzt. Die Nazis machten die Kommunisten dafür verantwortlich und nahmen das zum Anlass für Massenverhaftungen und die Abschaffung von Grundrechten.

