Wacken (dpa) - Nach mehr als 72 Stunden geht das wohl berühmteste Heavy-Metal-Festival der Welt in Wacken zu Ende. Den letzten Auftritt soll die Metal-Band Dio Disciples in der kommenden Nacht absolvieren. Musikalischer Höhepunkt des letzten Festival-Tages ist der Auftritt der US-amerikanischen Hard-Rock-Band Twisted Sister. Am Nachmittag wollen die Veranstalter eine Festival-Bilanz ziehen. Insgesamt sollten mehr als 75 000 Besucher zum Metal-Marathon in den kleinen Ort in Schleswig-Holstein kommen.

