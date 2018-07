Rouen (dpa) - Im französischen Rouen sind bei einem Brand in einer Bar mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach während einer Geburtstagsparty aus, die genaue Ursache ist noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge fing es genau in dem Moment an zu brennen, als die Kerzen auf dem Kuchen angezündet wurden. Sechs Menschen seien sehr schwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Morgen. Die Toten sollen zwischen 18 und 25 Jahren alt gewesen sein.

