Rio de Janeiro (dpa) - Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier wünscht dem deutschen Team bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro alles Gute für die anstehenden Wettkämpfe. "Ihr seid wahre Helden! Ich drücke Euch die Daumen!", schrieb der SPD-Politiker nach der Eröffnungsfeier auf Facebook. Bundespräsident Joachim Gauck hatte den Besuch des Olympia-Teams in Rio wegen einer Erkrankung abgesagt. Innenminister Thomas de Maizière verzichtete wegen dringender Verpflichtungen in Deutschland auf die geplante Reise nach Brasilien.

