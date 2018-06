Rio de Janeiro (SID) - Die Olympia-Höhepunkte am Samstag, 6. August 2016

FUSSBALL: Frauen wollen Viertelfinal-Ticket lösen

HOCKEY: Olympiasieger starten ins Turnier

REITEN: Vielseitigkeitsreiter in der Dressur gefordert

TENNIS: Auftakt des olympischen Tennisturniers

FUSSBALL: Mit einem Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen Australien könnten die deutschen Fußballerinnen bereits den Viertelfinaleinzug unter Dach und Fach bringen - das erste Etappenziel in der Mission Olympia-Gold wäre erreicht. Anpfiff in Sao Paulo ist um 18.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MESZ).

HOCKEY: Die deutschen Hockey-Herren um Bundestrainer Valentin Altenburg träumen bei Olympischen Spielen in Rio vom Titel-Hattrick. Einen ersten Hinweis auf ihre Stärke erhalten Moritz Fürste und Co. zum Auftakt gegen Außenseiter Kanada. Das Spiel beginnt um 18.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MESZ).

REITEN: Am Tag der ersten Wettkampfentscheidungen steigen auch die deutschen Vielseitigkeitsreiter erstmals in den Sattel. In der Dressur kämpfen Sandra Auffarth mit Opgun Louvo und Michael Jung auf Sam als erste deutsche Starter um wertvolle Punkte im Einzel und der Mannschaftswertung.

TENNIS: Auftakt zum olympischen Tennisturnier: In der ersten Runde im Olympic Tennis Centre in Barra schlagen vier deutsche Spieler auf. Im Dameneinzel trifft Annika Beck auf die Kroatin Ana Konjuh, Andrea Petkovic bekommt es mit Jelina Switolina aus der Ukraine zu tun. Deutschlands Top-Spieler Philipp Kohlschreiber hat den Argentinier Guido Pella vor der Brust, Jan-Lennard Struff spielt gegen Jewgeni Donskoj aus Russland.