Rio de Janeiro (dpa) - In Rio de Janeiro hat die Eröffnungsfeier für die ersten Olympischen Spiele in Südamerika begonnen. 80 000 Zuschauer im ausverkauften Maracanã-Stadion und Fernsehzuschauer in aller Welt erleben eine mehrstündige Show, in der sich das Gastgeberland nach dem Willen der Organisatoren als lebensfrohe, bunte Nation voller Musik und Schönheit präsentieren will. Einer der Höhepunkte ist das Entzünden des olympischen Feuers. Brasiliens Interimspräsident Michel Temer wird die XXXI. Olympischen Spiele offiziell eröffnen. Tischtennis-Ass Timo Boll wird die deutsche Mannschaft beim Einmarsch der Nationen anführen.

