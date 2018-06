Rio de Janeiro (dpa) - Am Tag nach der Eröffnungsfeier werden bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die ersten Medaillen vergeben. Entscheidungen stehen beim Straßen-Radrennen der Männer, im Fechten, Judo, Bogenschießen, Schießen, Gewichtheben und Schwimmen an. Deutsche Favoriten gehen am ersten vollen Wettkampftag aber noch nicht an den Start. Die Sommerspiele waren in der Nacht mit einer bunten Show offiziell eröffnet worden. Der umstrittene brasilianische Übergangspräsident Michel Temer wurde dabei ausgepfiffen.

