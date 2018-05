Rio de Janeiro (SID) - Im Pressezelt des olympischen Reitsportzentrums in Deodoro hat am Samstagnachmittag ein beunruhigender Vorfall für Aufregung gesorgt. Nach einem gut hörbaren Knall lag plötzlich eine Gewehrkugel auf dem Boden des Pressezentrums, in der Seitenwand oberhalb eines Podiums, auf dem die Pressekonferenzen abgehalten werden, befand sich ein Loch.

Das Projektil verfehlte offenbar eine neuseeländische Journalistin nur knapp. Die Sicherheitskräfte vor Ort kündigten an, den Vorfall umgehend zu untersuchen. Das Reitsportzentrum befindet sich auf einem militärischen Gelände nordöstlich von Rio de Janeiro.