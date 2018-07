Köln (SID) - Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 6. August 2016

FUSSBALL: Dresden bei Zweitliga-Comeback gegen Altmeister Nürnberg

FUSSBALL: Drittliga-Ostduell in Halle

BASKTEBALL: Basketballer mit Zipser und Pleiß in Finnland

FUSSBALL: Der erste Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga findet am Samstag mit drei Spielen seine Fortsetzung. Um 13 Uhr treffen der VfL Bochum und Union Berlin aufeinander. Um 15.30 empfängt zudem Aufsteiger Dynamo Dresen den 1. FC Nürnberg, und der SV Sandhausen spielt gegen Fortuna Düsseldorf.

FUSSBALL: Am zweiten Spieltag der 3. Liga kommt es am Samstag ab 14.00 Uhr zu fünf Begegnungen. Zweitliga-Absteiger SC Paderborn spielt gegen die Reserve des FSV Mainz 05, Aufsteiger Sportfreunde Lotte gegen Wehen Wiesbaden, der VfR Aalen gegen Holstein Kiel, Zweitliga-Absteiger FSV Frankfurt gegen Rot-Weiß Erfurt, und der Hallesche FC empfängt im Ostduell den Chemnitzer FC.

BASKETBALL: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bestreitet am Samstag um 18.00 Uhr in Helsinki ein Länderspiel gegen Gastgeber Finnland. Mit diesem Match beginnt für Deutschland die heiße Vorbereitung auf die Qualifikation für die EM 2017, die am 31. August in Kiel mit dem Spiel gegen Dänemark beginnt. Nach dem Spiel in Helsinki geht es für die DBB-Auswahl direkt weiter nach Tallinn. In Estland steht am Montag gegen die Gastgeber ein weiteres Länderspiel auf dem Programm.

SID jz dk