Beirut (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den Machetenangriff auf zwei Polizistinnen in Belgien für sich in Anspruch genommen. Der von der Polizei erschossene Angreifer sei "ein Soldat" der IS-Miliz gewesen, erklärte die IS-nahe Agentur Amaq am Sonntag. Der Angriff hatte sich am Samstag vor einer Polizeiwache in Charleroi ereignet, die belgischen Ermittler gehen von einem terroristischen Hintergrund aus.

