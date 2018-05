Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) will vor dem Bundesgerichtshof (BGH) gegen den Stopp der gplanten Übernahme der defizitären Supermarktkette Kaiser's Tengelmann durch Edeka vorgehen. "Wir werden in dieser Woche in die Nichtzulassungsbeschwerde vor den Bundesgerichtshof gehen", kündigte Gabriel am Sonntag im ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin" an. Eine solche Beschwerde hatte am vergangenen Donnerstag bereits Edeka eingereicht.

