Saarbrücken (AFP) Ein bei der Polizei bereits als psychisch auffällig bekannter Mann hat am Sonntag in Saarbrücken für einen vierstündigen Großeinsatz gesorgt. Entgegen ursprünglicher Annahmen war der Mann aber weder bewaffnet noch hatte er jemanden bedroht - er sei am Ende des Einsatzes von Spezialkräften schlafend im Keller eines Restaurants in der Innenstadt gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.