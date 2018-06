Canton (SID) - American-Football-Legende Brett Favre ist von der US-Profiliga NFL als 298. Mitglied in die Hall of Fame aufgenommen worden. Der ehemalige Quarterback, Super-Bowl-Sieger 1997, wurde in der Nacht zu Sonntag in Canton/Ohio offiziell mit einer Bronzebüste geehrt, bereits am Freitag hatte er das goldene Jackett überreicht bekommen.

Favre, der für die Green Bay Packers von 1992 bis 2007 269 Spiele in der Regular Season am Stück bestritten hatte, ist erst der 25. Quarterback in der erlesenen Ahnengalerie. Mit 508 Touchdown-Pässen und 71.838 erworfenen Yards belegt Favre in beiden Kategorien den zweiten Platz in der ewigen NFL-Rangliste. Zwischen 1995 und 1997 war er dreimal in Folge der wertvollste Spieler der Liga.

Gemeinsam mit dem 46-Jährigen wurden in diesem Jahr Edward J. DeBartolo Jr., Tony Dungy, Kevin Greene, Marvin Harrison, Orlando Pace, Ken Stabler und Dick Stanfel in die nun 303 Mitglieder umfassende Hall of Fame aufgenommen.