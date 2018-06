München (dpa) - Der FC Bayern München muss drei bis vier Wochen auf Europameister Renato Sanches verzichten. Wie der Verein mitteilte, leidet der 18 Jahre alte Portugiese an den Folgen einer Oberschenkelverletzung aus dem EM-Finale gegen Frankreich (1:0 nach Verlängerung) vor vier Wochen.

Der Mittelfeldspieler droht damit auch für den Bundesliga-Start Ende August auszufallen. Sanches war erst am Freitag in das Mannschaftstraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters eingestiegen. Am Samstag stellten die Münchner den Mittelfeldspieler offiziell vor.

