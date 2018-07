Saarbrücken (dpa) - In Saarbrücken versucht die Polizei Kontakt zu einem Mann zu bekommen, der sich bewaffnet in einem Lokal verschanzt hat. Die Kontaktaufnahme gestalte sich schwierig, hieß es. Der Mann ist blutverschmiert und scheint sich das Restaurant bewusst ausgesucht zu haben. Eine Angestellte schickte er auf die Straße. Er scheint sich alleine in den Räumen aufzuhalten. Möglicherweise habe die Tat einen persönlichen Hintergrund. Nähere Informationen gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.