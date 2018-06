Pretoria (dpa) - Der wegen Totschlags verurteilte Ex-Sportstar Oscar Pistorius ist zu einer Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Grund seien leichte Verletzungen an den Handgelenken gewesen, sagte der Sprecher des Gefängnisses in Pretoria der Deutschen Presse-Agentur. Pistorius habe Spekulationen über einen Suizidversuch zurückgewiesen. Er sei gestern ins Krankenhaus eingeliefert und noch am selben Tag ins Gefängnis zurückgebracht worden.

