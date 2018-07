Rio de Janeiro (dpa) - Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber hat die deutsche Bilanz zum Auftakt des olympischen Tennis-Turniers aufgehübscht. Der 32-Jährige wurde in Rio de Janeiro nach schwachem Start noch seiner Favoritenrolle gerecht und gewann gegen den Argentinier Guido Pella mit 4:6, 6:1, 6:2. Kohlschreiber feierte damit als einziger deutscher Tennisprofi am Samstag einen Sieg und zog in die zweite Runde ein. Dort trifft die deutsche Nummer eins auf den Slowaken Andrej Martin.

