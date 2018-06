Rio de Janeiro (dpa) - Für Turner Andreas Toba sind die Olympischen Spiele zu Ende. Wie der Deutsche Olympische Sportbund in Rio de Janeiro mitteilte, hat sich Toba bei seinem schweren Sturz am Boden unter anderem das vordere Kreuzband im Knie gerissen und sich den Innenmeniskus verletzt. Toba müsse operiert werden und nach Deutschland zurückreisen, sobald er schmerzfrei ist. Wann er zurückkehrt, ist noch nicht geklärt. Toba hatte trotz der schweren Knieverletzung den Wettkampf am Pauschenpferd fortgesetzt und der deutschen Riege den Einzug ins Team-Finale gesichert.

