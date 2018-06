Rio de Janeiro (SID) - Ex-Tour-Sieger Vincenzo Nibali aus Italien hat bei seinem Sturz im olympischen Straßenradrennen einen Schlüsselbeinbruch erlitten. Das teilte Davide Cassani, der Coach der Azzurri, via Twitter mit. Nibali hatte in Rio de Janeiro zwölf Kilometer vor dem Ziel auf Goldkurs gelegen, bevor er in der technisch schwierigen Abfahrt von der Vista Chinesa zu Fall kam.

"Vincenzo saß still auf einem Bordstein, wir haben nicht miteinander gesprochen. Seine Moral lag in Trümmern", sagte Cassani direkt nach dem extrem harten Rennen über 237,5 km, das nur 65 von 144 Startern beendeten.

Neben Nibali stürzte auch der Australier Richie Porte schwer und erlitt einen Bruch des rechten Schulterblattes sowie Abschürfungen und Prellungen. Sein Start im Einzelzeitfahren am Mittwoch (10. August) ist damit ausgeschlossen. Auch der Brite Geraint Thomas wurde nach Rennende in einem Krankenhaus untersucht, hat sich aber offenbar nicht ernsthaft verletzt.