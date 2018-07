New York (SID) - Der wegen seiner Doping-Vergangenheit umstrittene Baseball-Superstar Alex Rodriguez von Rekordmeister New York Yankees aus der nordamerikanischen Profiliga MLB hat am Sonntag sein Karriereende erklärt. Der 41 Jahre alte Designated Hitter wird am kommenden Freitag gegen die Tampa Bay Rays sein letztes Spiel absolvieren.

"Das ist ein harter Tag. Ich liebe dieses Spiel und dieses Team. Heute sage ich 'Goodbye' zu beidem", sagte Rodriguez auf einer Pressekonferenz unter Tränen: "Jeder Athlet möchte für immer spielen, aber so funktioniert es nunmal nicht. Das Ende mit Stolz zu akzeptieren, ist Teil davon, ein professioneller Sportler zu sein." Er werde dem 27-maligen World-Series-Sieger in beratender Funktion erhalten bleiben.

A-Rod, wie sein Spitzname lautet, wurde 1993 von den Seattle Mariners gedraftet und wechselte 2004 nach Zwischenstation bei den Texan Rangers zu den Yankees. Dort gewann er im Jahre 2009 die World Series gegen die Philadelphia Phillies. Insgesamt wurde er 14-mal für das All Star Team nominiert. Rodgriguez ist einer von lediglich drei Baseballern, die mindestens 600 Homeruns, 2000 Runs und 2000 RBI (Run Batted In) erreichten.

Für Kontroversen sorgte Rodriguez im August 2013 als er wegen seiner Verwicklung in den Biogenesis-Skandal für die gesamten 162 Spiele plus Play-offs der Saison 2014 aus dem Verkehr gezogen wurde. Bereits 2009 hatte er zugegeben von 2001 bis 2003 mit Steroiden gedopt zu haben.