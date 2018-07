Istanbul (AFP) Bei seiner Rede vor hunderttausenden Teilnehmern einer Kundgebung in Istanbul hat der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan erneut Kritik an den deutschen Behörden geübt. Zu dem Verbot, ihn Ende Juli bei einer Großdemonstration seiner Anhänger in Köln per Videoschaltung zu den Teilnehmern sprechen zu lassen, sagte Erdogan am Sonntag: "Deutschland hat die Videoschaltung nicht erlaubt, wo ist die Demokratie?"

