Istanbul (AFP) Istanbul hat sich am Sonntag auf eine riesige Kundgebung gegen den gescheiterten Militärputsch vorbereitet. Rund 15.000 Polizisten wurden in der Bosporus-Metropole mobilisiert, um am Nachmittag die Großdemonstration auf dem Yenikapi-Platz am Marmaris-Meer abzusichern, zu der hunderttausende Menschen erwartet wurden. Neben der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) sagten auch die Oppositionsparteien CHP und MHP ihre Teilnahme zu.

