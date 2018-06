Frankfurt/Main (dpa) - Der Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben in Kauflaune. Der Dax kletterte am Donnerstag auf ein Jahreshoch bei 10 737 Punkten. Bis zum frühen Nachmittag bröckelten die Gewinne zwar etwas ab, das Börsenbarometer notierte aber immer noch 0,44 Prozent im Plus bei 10 698,06 Punkten.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax erreichte am Donnerstag sogar eine absolute Bestmarke bei 21 788 Punkten. Zuletzt stand er bei 21 755,46 Zählern und damit 0,58 Prozent über seinem Vortagesschluss.

Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,71 Prozent auf 1740,74 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ein halbes Prozent.

Die Einstellung "Aus den Augen, aus dem Sinn" dominiere das Geschehen, sagte Analyst Niall Delventhal von DailyFX. Börsianer verfolgten die Eroberung neuer Jahreshochs mit gespaltenen Gefühlen, doch die Hoffnungen auf weitere Schützenhilfe durch die Notenbanken lasse sie zumindest derzeit die schwelenden Unsicherheiten vergessen.

Noch Ende Juni hatte das Brexit-Votum der Briten die Kurse wegen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen kräftig nach unten gezogen. Diese Delle ist mittlerweile mehr als nur geglättet.

Positive Impulse lieferte am Donnerstag die Berichtssaison etwa mit den Zahlen des Konsumgüterkonzerns Henkel. Die Aktien verteuerten sich nach zuversichtlicheren Aussagen zur operativen Entwicklung an der Dax-Spitze um rund viereinhalb Prozent.

Dahinter folgten die Aktien des Versorgers RWE mit einem Plus von 2,36 Prozent. Zwar wurde der Versorger im ersten Halbjahr von einem schwachen Energie-Handelsgeschäfts ausgebremst, die Talfahrt seiner Großkraftwerke konnte der Konzern vorerst aber stoppen.

Mit Blick auf den Industriekonzern Thyssenkrupp setzte sich bis zum Nachmittag eine positive Leseart der jüngsten Geschäftszahlen durch. Zuletzt lagen die Papiere fast 1 Prozent im Plus. Der Konzern leidet zwar weiter unter schwachen Stahlpreisen, eine Besserung scheint aber in Sicht.

Im MDax schnellten die Papiere des Online-Moderiesen Zalando nach oben. Der hatte im zweiten Quartal seinen Gewinn mehr als verdoppelt. Die Aktien zogen um viereinhalb Prozent an.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,24 Prozent am Vortag auf minus 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,09 Prozent auf 144,43 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,07 Prozent auf 167,80 Zähler nach. Der Kurs des Euro fiel auf 1,1157 US-Dollar. Ein Dollar kostete damit 0,8963 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs tags zuvor auf 1,1184 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,0894 Euro gekostet.

