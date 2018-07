Höxter (AFP) Beim Abflammen von Unkraut hat ein 50-Jähriger im nordrhein-westfälischen Warburg am Montag sein Haus angezündet und sich selbst verletzt. Nach Angaben der Polizei in Höxter gerieten zunächst Terrassenmöbel in Brand, als der Mann Pflanzen abbrennen wollte. Daraufhin griff das Feuer auf die Fassade des Fachwerkhauses über und ließ Fensterscheiben zerspringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.