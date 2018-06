Berlin (AFP) Angesichts der jüngsten Spannungen im deutsch-türkischen Verhältnis hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) einen Staatssekretär zu Gesprächen in die Türkei geschickt. "Wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, mit der Türkei ins direkte Gespräch zu kommen", sagte die Vize-Sprecherin des Auswärtigen Amts, Sawsan Chebli, am Montag in Berlin. Derzeit finde die Kommunikation zu sehr "über Megaphone und Mikrofone" statt.

