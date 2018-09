Dülmen (AFP) Flüchtlingsheim statt Urlaubsspaziergang in Italien: Ein chinesischer Rücksacktourist hat knapp zwei Wochen in einer Notunterkunft für Asylbewerber in Nordrhein-Westfalen zugebracht, weil er sich nicht verständigen konnte und offenbar ein falsches Formular unterschrieben hat. "Womöglich hat er versehentlich einen Asylantrag unterschrieben", sagte der Kreisvorstand des Deutschen Rote Kreuzes (DRK) im münsterländischen Coesfeld, Christoph Schlütermann, am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.