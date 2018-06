Berlin (AFP) Vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten ist am Montag der Prozess gegen das Modell Gina-Lisa Lohfink wegen des Vorwurfs der falschen Verdächtigung fortgesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft der 29-Jährigen vor, ihre Bekannten Pardis F. und Sebastian C. wider besseres Wissen der Vergewaltigung bezichtigt zu haben. Im Fall einer Verurteilung droht Lohfink eine Geldstrafe in Höhe von 24.000 Euro.

