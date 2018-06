Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sich gegen überzogene Kritik am Vorgehen der Türkei nach dem vereitelten Militärputsch gewandt. "Wir haben von Anfang an klar gemacht, was wir von Verhaftungen von Lehrern, Richtern und Journalisten halten und das werden wir weiterhin tun", sagte Steinmeier der "Bild"-Zeitung. Bei aller berechtigter Kritik gehe in der deutschen Debatte aber unter, "dass diejenigen, die den Putsch durchgeführt haben, mit größter Brutalität vorgegangen sind, gegen Zivilisten, gegen das Parlament".

