Köln (AFP) Wenn ein Gericht gegen seine Entscheidung kein Rechtsmittel zulässt, ist dagegen in aller Regel eine Beschwerde möglich. Im Wettbewerbsrecht ist diese sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde in Paragraf 75 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) geregelt: Lässt ein Oberlandesgericht (OLG) die Rechtsbeschwerde gegen seine Entscheidung nicht zu, kann der Beschwerdeführer gegen diese Nichtzulassung Beschwerde einlegen - über die der Bundesgerichtshof (BGH) per Beschluss entscheidet.

