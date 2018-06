Köln (SID) - Nach Meinung der deutschen Fußballfans wird Bayern München in der kommenden Saison erneut deutscher Meister. Eine Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov hat ergeben, dass 60 Prozent der fußballinteressierten Deutschen an eine fünfte Meisterschaft in Folge für den Rekordmeister glauben. Immerhin 22 Prozent der Befragten sehen Borussia Dortmund als Titelfavorit in der Bundesliga.

Im Abstiegskampf gehen die Meinungen deutlich weiter auseinander: 38 Prozent sehen Darmstadt 98 vor dem Gang in die 2. Liga, 28 Prozent den FC Ingolstadt. Gut jeder fünfte Deutsche glaubt an einen direkten Abstieg des großzügig alimentierten Aufsteigers RB Leipzig.

Auch im DFB-Pokal sind die Bayern der große Favorit. 40 Prozent sehen den FCB in Berlin triumphieren, 30 Prozent glauben an einen Pokalsieg der Dortmunder. Für die Münchner wäre es das zweite Double in Folge und das zwölfte insgesamt.