Rio de Janeiro (SID) - Nach den Absagen zahlreicher Top-Golfer für die Sommerspiele in Rio kann sich DOSB-Präsident Alfons Hörmann durchaus vorstellen, dass der Sport im olympischen Programm auf Dauer keine Zukunft hat. "Wenn es dauerhaft so wäre, kann man das Gefühl bekommen, dass es wenig sinnvoll ist", sagte der 55-Jährige am Montag: "Ich kann es gut verstehen, wenn die IOC-Familie sagt, dass sie sich das Szenario nur einmal anschauen möchte."

Zahlreiche Spieler aus den Top 20 der Weltrangliste, darunter die ersten vier, haben aus diversen Gründen auf eine Teilnahme in Brasilien verzichtet. Für Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer ist das kaum nachvollziehbar.

"Es ist ganz, ganz, ganz schwer zu verstehen, wenn man beim größten Sportereignis der Welt nicht dabei sein will. Man kennt nur die offiziellen Erklärungen, aber ich denke, dass dies eine sehr angenehme Ausrede ist", sagte Kaymer. Viele Golfer hatten ihr Fernbleiben mit Angst vor dem Zika-Virus begründet.

Kaymer ist dagegen von Olympia überzeugt. "Ich bin froh, dass ich hier teilnehmen darf. Meinen Kollegen würde ich sagen, dass sie eines der schönsten Erlebnisse in unserem Sport verpassen", sagte Kaymer.