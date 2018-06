Islamabad (dpa) - In Pakistan sind bei einem der schwersten Selbstmordanschläge der vergangenen Jahre vor einer Klinik in der Stadt Quetta mindestens 70 Menschen getötet worden. Laut dem Gesundheitsminister der betroffenen Provinz wurden bis zu 200 Menschen verletzt. Aus Kliniken hieß es, viele Opfer seien schwer verletzt, die Zahl der Toten werde vermutlich noch steigen. Gleich zwei Terrororganisationen reklamierten die Tat für sich: Der IS und eine Talibangruppe.

