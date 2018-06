Sirte (AFP) Die Truppen der UN-gestützten Einheitsregierung in Libyen treiben ihren Vormarsch in der Dschihadistenhochburg Sirte weiter voran. Die Regierungsmilizen eroberten am Montag nach eigenen Angaben einen Gebäudekomplex in der Nähe des IS-Hauptquartiers in der Küstenstadt. Ärzten zufolge wurden bei den Gefechten vier regierungstreue Kämpfer getötet und 32 weitere verletzt.

