Puebla (AFP) Der Tropensturm "Earl" hat an mehreren Orten in Mexiko tödliche Erdrutsche ausgelöst. Mindestens 38 Menschen kamen dabei ums Leben, wie die Behörden am Sonntag (Ortszeit) mitteilten. Im Bundesstaat Puebla starben demnach mindestens 28 Menschen, als ihre Häuser von aufgeweichten Erdmassen weggerissen wurden. Unter den Toten seien mindestens 15 Minderjährige. Aus dem Bundesstaat Veracruz wurden zehn Tote gemeldet.

