Van der Breggen gewinnt olympisches Straßenradrennen der Frauen



Rio de Janeiro (dpa) - Anna van der Breggen hat bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro das Straßenradrennen der Frauen gewonnen. Die Niederländerin siegte beim Finale an der Copacabana am Sonntag vor der Schwedin Emma Johansson und der Italienerin Elisa Longo Borghini. Überschattet wurde das Rennen vom schweren Sturz der Niederländerin Annemiek van Vleuten. Die deutschen Fahrerinnen spielten keine Rolle.

DFB-Team darf auf K.o.-Runde bei Olympia hoffen - 3:3 gegen Südkorea



Salvador (dpa) - Mit einem Last-Minute-Treffer hat Serge Gnabry den deutschen Fußballern die Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde der Olympischen Spiele bewahrt. Der Spieler des FC Arsenal schoss am Sonntag in der zweiten Minute der Nachspielzeit das Tor zum 3:3-Endstand gegen Südkorea. Mit einem Kantersieg im Gruppenfinale gegen Fidschi kann das Team noch aus eigener Kraft die K.o.-Runde erreichen.

Tennisspielerin Kerber zieht bei Olympia in zweite Runde ein



Rio de Janeiro (dpa) - Deutschlands Topspielerin Angelique Kerber hat beim olympischen Tennis-Turnier in Rio de Janeiro mit viel Mühe die zweite Runde erreicht. Die Australian-Open-Siegerin erkämpfte sich am Sonntag in ihrer Auftaktpartie gegen Mariana Duque-Mariño aus Kolumbien einen 6:3, 7:5-Sieg, nachdem sich der Beginn der Partie wegen des starken Windes um rund zwei Stunden verzögert hatte. Im zweiten Abschnitt musste die Wimbledon-Finalistin einen 2:5-Rückstand aufholen und einen Satzball ihrer Kontrahentin abwehren.

Tennisprofi Brown zieht sich in Rio doppelten Bänderriss zu



Rio de Janeiro (dpa) - Der deutsche Tennisprofi Dustin Brown hat in seiner Erstrunden-Partie bei den Olympischen Spielen einen doppelten Bänderriss erlitten. Das teilte der 31-Jährige nach seiner unglücklichen Olympia-Premiere am Sonntag via Twitter mit. Der Niedersachse war in der Partie gegen den Brasilianer Thomaz Bellucci umgeknickt und konnte beim Stande von 6:4, 4:5 aus seiner Sicht nicht mehr weiterspielen.

Deutsche Hockey-Damen spielen zum Rio-Auftakt nur remis



Rio de Janeiro (dpa) – Die deutschen Hockey-Damen sind mit einem Unentschieden in die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro gestartet. Der Weltranglisten-Neunte trennte sich am Sonntag 1:1 von China. Lisa Altenburg hatte die Deutschen früh in Führung gebracht, doch Yang Peng glich kurz vor der Pause per Strafecke aus. Bereits an diesem Montag trifft die DHB-Auswahl in ihrem zweiten Turnierspiel auf Neuseeland, das sich zuvor mit 4:1 gegen Südkorea durchgesetzt hatte.

Biedermann souverän im Olympia-Halbfinale über 200 Meter Freistil



Rio de Janeiro (dpa) - Medaillenhoffnung Paul Biedermann hat souverän das olympische Halbfinale über 200 Meter Freistil erreicht. Der Weltrekordler schwamm am Sonntag in Rio de Janeiro an seinem 30. Geburtstag in 1:45,78 Minuten die zweitbeste Zeit aller Vorläufe. Als Schnellster geht der Chinese Sun Yang nach 1:45,75 in das Halbfinale der besten 16 in der Nacht zum Montag. Biedermann beendet nach den Spielen seine sportliche Laufbahn.

Patrone im Reitsport-Pressezentrum wohl Querschläger

Rio de Janeiro (dpa) - Ein beim Pressezentrum des olympischen Reitsport-Geländes in Rio de Janeiro gefundenes Schussprojektil ist wahrscheinlich aus einer nah gelegenen Favela abgefeuert worden. Nach bisherigen Ermittlungen sei der Schuss von einem Drogenhändler abgegeben worden, der eine Drohne treffen wollte, die die Favela überflog, sagte Brasiliens Verteidigungsminister Raul Jungmann am Sonntag nach Angaben des Portals "O Globo". Demnach landete das Projektil als Querschläger zufällig dort.

VfB Stuttgart feiert zum Zweitligaauftakt 2:1-Sieg gegen St. Pauli

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart ist mit dem erhofften Sieg in die 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Die Schwaben kamen bei ihrem ersten Zweitliga-Auftritt nach knapp vier Jahrzehnten gegen den FC St. Pauli am Montagabend zu einem allerdings glücklichen 2:1 (0:1). Aziz Bouhaddouz brachte die im ersten Durchgang klar besseren und deutlich gefährlicheren Hamburger in Führung (28. Minute). Spielmacher Alexandru Maxim erzielte vor 60 000 Zuschauer in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena den verdienten Ausgleich (67.). Dann sorgte Kapitän Christian Gentner mit einem Abstaubertor für den kaum noch für möglich gehaltenen Erfolg (87.).

Knieverletzung: SC Freiburg "bis auf Weiteres" ohne Kempf



Freiburg (dpa) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss in den kommenden Wochen auf Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf verzichten. Der 21-Jährige hat sich am Samstag in einem Testspiel gegen den Ligakonkurrenten SV Darmstadt 98 den Außenmeniskus im linken Knie verletzt und wird in Kürze operiert. Das ergab eine ärztliche Untersuchung am Montag. Kempf fällt damit laut Club-Mitteilung "bis auf Weiteres" aus.

Ingolstadt verpflichtet Schweizer Nachwuchs-Verteidiger Hadergjonaj

Ingolstadt (dpa) - Der FC Ingolstadt hat den Schweizer Abwehrspieler Florent Hadergjonaj verpflichtet. Der 22 Jahre alte Fußball-Profi kommt von den Young Boys aus Bern und erhält beim Bundesligisten einen Vierjahresvertrag, wie der FCI am Montag bekanntgab. Über die Ablösemodalitäten für den U21-Nationalspieler, der in der Schweiz noch einen Vertrag bis 2017 hatte, wurden keine Details bekannt.

Erster Testspielsieg für deutsche Basketballer: Erfolg in Estland

Tallinn (dpa) - Im dritten offiziellen Testspiel des Sommers haben die deutschen Basketballer ihren ersten Sieg gefeiert. In Estland setzte sich das Team von Bundestrainer Chris Fleming am Montagabend mit 71:66 (35:24) durch. Bester Akteur im deutschen Team war NBA-Center Tibor Pleiß mit 17 Punkten und 15 Rebounds. Zudem trafen Johannes Voigtmann (14) und Danilo Barthel (10) zweistellig. Zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes, die auf ihre Superstars Dirk Nowitzki und Dennis Schröder verzichten muss, gegen die Ukraine und Finnland jeweils verloren. Ende August startet Deutschland in Kiel gegen Dänemark in die Qualifikation zur EM 2017.

SC Freiburg holt Kanadas Fußball-Nationalspielerin Stewart

Freiburg (dpa) - Frauenfußball-Bundesligist SC Freiburg hat die kanadische Nationalspielerin Chelsea Stewart verpflichtet. Die 26 Jahre alte Abwehrspielerin war zuletzt für Western New York Flash aktiv. Über die Vertragsmodalitäten wollte der Club aus dem Schwarzwald am Montagabend nicht mehr preisgeben. Freiburg reagiert mit der Verpflichtung der 47-maligen Nationalspielerin auf den Kreuzbandriss von Lisa Karl und den Abgang von Jenista Clark in die USA. "Eigentlich war unser Kader komplett", sagte Freiburgs Managerin Birgit Bauer. Die neue Bundesliga-Saison beginnt Anfang September.

Goran Ivanisevic neuer Coach von Tennisprofi Tomas Berdych

Cincinnati (dpa) - Der tschechische Tennisprofi Tomas Berdych hat den ehemaligen Weltklassespieler Goran Ivanisevic als neuen Trainer engagiert. Der kroatische Wimbledonsieger von 2001 soll Berdych zusammen mit Luka Kutanjac zum ersehnten ersten Grand-Slam-Titel führen. "Ich habe das Gefühl, dass Goran mit seiner Erfahrung als Spieler und Trainer und mit seiner Energie eine perfekte Ergänzung für mein Team ist", schrieb Berdych bei Facebook. Schon in der kommenden Woche beim ATP-Turnier in Cincinnati soll Ivanisevic erstmals dabei sein. Auf die derzeit laufenden Olympischen Spiele in Rio de Janeiro hatte Berdych wegen des Zika-Virus verzichtet.

Verletzung verhindert Wechsel: Bray kommt doch nicht nach Ludwigsburg



Ludwigsburg (dpa) - US-Basketballer Thomas Joseph Bray kann in der kommenden Bundesliga-Saison wegen einer schweren Knieverletzung doch nicht für die MHP Riesen Ludwigsburg spielen. Der 24 Jahre alte Forward hatte zwar Mitte Juli einen Zweijahresvertrag in Ludwigsburg erhalten, verletzte sich nun aber während einer persönlichen Trainingseinheit in seiner Heimat am Meniskus und muss am Dienstag operiert werden. Der Wechsel nach Ludwigsburg trete daher nicht in Kraft, teilten die MHP Riesen am Montag mit. Einen Zeitplan für ein Comeback des 1,96 Meter großen Bray gebe es vorerst nicht.