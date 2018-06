Jerusalem (AFP) Nach den Vorwürfen der Veruntreuung gegen den World-Vision-Chef im Gazastreifen ist nun auch die Hilfsorganisation Save the Children ins Visier der israelischen Ermittlungsbehörden geraten. Die britische Organisation erklärte am Montag, sie nehme die Vorwürfe "sehr ernst" und habe Ermittlungen dazu eingeleitet. Zuvor war seitens Israel bekannt geworden, dass ein palästinensischer Hilfsmitarbeiter von Save the Children für den bewaffneten Arm der Hamas rekrutiert worden sein soll.

