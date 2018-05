Kathmandu (AFP) Im Westen Nepals sind bei einem Hubschrauberabsturz alle sieben Insassen ums Leben gekommen, darunter auch ein Baby. Nach Angaben der Behörden brach der Kontakt der Flugkontrolle zu dem Hubschrauber am Montag rund eine halbe Stunde nach dem Start im Bezirk Gorkha ab, offenbar zerschellte er auf dem Weg in die Hauptstadt Kathmandu an einem Berghang. Die Unglücksursache war zunächst unklar.

