Rio de Janeiro (dpa) - Paul Biedermann hat zum dritten Mal nacheinander das Olympia-Finale über 200 Meter Freistil erreicht und darf weiter auf seine erste Medaille bei Sommerspielen hoffen. Der Weltrekordler zog in Rio de Janeiro als Gesamt-Vierter beider Halbfinales in den Endlauf ein. Als Schnellster erreichte der Chinese Sun Yang das Finale. Biedermann hatte über seine Spezialstrecke bei Olympia 2008 und 2012 jeweils Platz fünf belegt. In Rio sorgte der Routinier für die erste Finalteilnahme der deutschen Schwimmer.

