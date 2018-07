Brasília (SID) - Nach den lautstarken Buh-Rufen und Pfiffen in den ersten beiden Olympia-Vorrundenspielen in Sao Paulo will Fußball-Bundestrainerin Silvia Neid die brasilianischen Fans mit überzeugenden Leistungen auf ihre Seite bringen. "Sie sind wohl noch enttäuscht wegen des 1:7 der Männer im WM-Halbfinale. Wir werden versuchen, uns mit gutem Fußball in die Herzen zu spielen", sagte Neid vor dem Gruppenfinale am Dienstag (16.00 Uhr OZ/21.00 Uhr MESZ) in Brasilia gegen Kanada.

Ein Punkt gegen den Tabellenführer der Gruppe F (sechs Punkte) genügt der DFB-Auswahl (vier), um als Gruppenzweiter ins Viertelfinale zu kommen und wohl einen starken Gegner zu vermeiden. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten sowie die zwei besten Dritten erreichen die K.o.-Runde.

Vor den Kanadierinnen, die bei Olympia 2012 in London Bronze holten, hat Neid großen Respekt: "Sie haben hier einen starken Eindruck hinterlassen, sie sind robust, zweikampfstark, schalten schnell um und haben auch ein gutes Kombinationsspiel."