Quetta (AFP) Bei einem Bombenanschlag in einem Krankenhaus im unruhigen Südwesten Pakistans sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Zudem wurden 30 Menschen bei der Explosion in der Klinik in Quetta verletzt, wie der Innenminister der Provinz Balochistan, Akbar Harifal, mitteilte. Die Opferzahl könne noch steigen. Demnach hatten sich in der Klinik Anwälte und Journalisten versammelt, nachdem am Morgen der Präsident des örtlichen Anwaltvereins erschossen worden war.

