Minneapolis (SID) - Auszeichnung für Max Kepler: Der Berliner ist in der Major League Baseball (MLB) gemeinsam mit Teamkollege Joe Mauer zum "Spieler der Woche" der American League gekürt worden. Kepler und Mauer hatten die Minnesota Twins zu einer 5:2-Auswärtsserie geführt.

Kepler startete am vergangenen Montag mit drei Homeruns und legte am Dienstag noch einen nach. Insgesamt kam der 23 Jahre alte Outfielder bei fünf Siegen und zwei Niederlagen der Twins auf vier Homeruns und elf RBIs (Runs Batted In). Kepler sorgte also mit seinem Schlägen dafür, dass elf Spieler das Ziel erreichten und einen Punkt erzielten.

Die Twins hatten zunächst drei von vier Gastspielen bei den Cleveland Indians gewonnen und dann noch zwei Siege in drei Begegnungen bei den Tampa Bay Rays. In der Nacht zum Dienstag steht für den Tabellenletzten der Central Division das erste von drei Heimspielen gegen die Houston Astros an.