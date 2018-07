Washington (dpa) - Weil er Donald Trump als Präsidenten verhindern will, tritt der ehemalige CIA-Mitarbeiter Evan McMullin als unabhängiger Kandidat an. Donald Trump spreche die schlimmsten Ängste der Amerikaner an. Und das in einer Zeit, in der die USA Einheit und nicht Spaltung brauchten, schreibt McMullin auf seiner Homepage. Auch von der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton fühlten sich Millionen Amerikaner nicht repräsentiert, weshalb er nun selbst antrete. McMullin gilt allerdings als chancenlos.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.