Karlsruhe (AFP) Eine Patientenverfügung muss sich deutlich zu einzelnen medizinischen Maßnahmen oder zu bestimmten Krankheiten äußern. Die Formulierung, "lebensverlängernde Maßnahmen" seien nicht erwünscht, reicht nicht aus, um eine künstliche Ernährung zu beenden, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss entschied. Eine Patientenvollmacht muss danach deutlich machen ob die bevollmächtigte Person auch über den Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen entscheiden kann. (Az: XII ZB 61/16)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.