Berlin (AFP) Der Sozialverband VdK drängt angesichts drohender Altersarmut auf grundlegende Korrekturen am Rentensystem. In einem am Dienstag vorgestellten Konzept forderte der Verband ein Rentenniveau von mindestens 50 Prozent, eine vollständige Angleichung der Mütterrente sowie einen Freibetrag für Grundsicherungsbezieher. "Die Rente muss zum Leben reichen und darf nicht den Charakter eines Almosens bekommen", erklärte VdK-Präsidentin Ulrike Mascher am Dienstag.

