Heilbronn (AFP) Eine offenbar von einem Vogel fallen gelassene Zwetschge hat im baden-württembergischen Kupferzell einen kostenintensiven Verkehrsunfall ausgelöst. Ein 51-jähriger Autofahrer sei am Montagabend von dem auf seine Windschutzscheibe prallenden Obst abgelenkt worden und wohl deshalb an einer Ampel in das Heck eines anderen Wagens gekracht, erklärte die Polizei in Heilbronn am Dienstag.

