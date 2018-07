Ludwigsburg (AFP) Die Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg hat Vorermittlungen gegen acht Männer und Frauen wegen Beihilfe zum Mord in tausenden Fällen geführt und das Ergebnis ihrer Nachforschungen an die zuständigen Staatsanwaltschaften weitergeben. Die vier Männer und vier Frauen sollen im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig tätig gewesen sein, wie der Leiter der Zentralen Stelle, Jens Rommel, am Dienstag sagte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.