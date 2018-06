Dresden (SID) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss nach eigenen Angaben mehrere Wochen auf Innenverteidiger Giuliano Modica verzichten. Wie der Aufsteiger am Dienstag mitteilte, erlitt der 25-Jährige am vergangenen Samstag beim Ligaauftakt gegen den 1. FC Nürnberg (1:1) eine schwere Prellung und einen starken Bluterguss in der rechten Wade.