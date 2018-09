Trondheim (SID) - Dank eines Last-Minute-Treffers von Daniel Carvajal hat Champions-League-Sieger Real Madrid zum dritten Mal den europäischen Supercup gewonnen. Die Königlichen setzten sich nach einem 1:2-Rückstand in einem rein spanischen Duell gegen Europa-League-Gewinner FC Sevilla noch mit 3:2 (2:2, 1:1) nach Verlängerung durch.

Carvajal erzielte den Siegtreffer für den spanischen Rekordmeister in der 119. Minute. Sergio Ramos (90.+3) hatte die Madrilenen mit seinem Treffer zum 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit in die Verlängerung gerettet. Zuvor hatten Sevillas Franco Vazquez (41.) und Eugen Konopljanka (72., Foulelfmeter) nach einem Treffer von Reals Marco Asenio (21.) die Partie im norwegischen Trondheim zwischenzeitlich gedreht.

Bei Real fehlten zwölf Tage vor dem Ligastart noch zahlreiche Stars, darunter Superstar Cristiano Ronaldo (nach Innenbanddehnung) sowie Weltmeister Toni Kroos und Gareth Bale (Trainingsrückstand nach der EM).