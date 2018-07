Düsseldorf (dpa) - Königlicher Glanz fällt auf den 70. Landesgeburtstag Nordrhein-Westfalens: Der britische Prinz William wird am 23. August als Ehrengast am offiziellen Festakt in Düsseldorf teilnehmen. Wie die Düsseldorfer Staatskanzlei ankündigte, steht er auf der Gästeliste. Herzogin Kate wird nicht erwartet. Zu den deutschen Ehrengästen zählt Bundeskanzlerin Angela Merkel. NRW war 1946 von der britischen Besatzungsmacht aus der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen gegründet worden. Aus Anlass des 70. Jubeltags wird in der Landeshauptstadt ein großes Fest gefeiert.

